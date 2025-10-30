【ロサンゼルス＝平沢祐】米大リーグは２９日、ワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）第５戦が行われ、大谷、山本、佐々木のドジャース（ナ・リーグ）は１―６でブルージェイズ（ア・リーグ）に敗れた。通算２勝３敗。大谷は１番指名打者で出場して４打数無安打だった。第６戦は３１日（日本時間１１月１日）にカナダのトロントで行われ、ドジャースは山本が先発する予定。試合開始直後の３球で、ドジャースは２点を先行された。