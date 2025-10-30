Googleは10月29日（米国時間）、YouTubeコンテンツに関する新機能を発表した。同日から順次提供を開始する。サムネイルの容量拡大などを順次提供していく（YouTube Official Blogより）新機能の1つは、サムネイルのファイル容量制限の拡大。これまでは2MBだったところ、50MBに拡大し、4K解像度のサムネイル作成・表示も可能となった。一部のクリエイターを対象に、より高品質なオリジナル動画をアップロードできる大容量VODアップ