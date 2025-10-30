アフリカのスーダン西部の病院で、国軍と対立するRSF（＝即応支援部隊）が患者ら460人以上を殺害したと報告されています。WHO（＝世界保健機関）と現地の医師団体などが強く非難しました。WHOによりますと、スーダン西部の病院で、国軍と対立するRSFが患者ら460人以上を殺害したということです。WHOのテドロス事務局長は29日、自身のXで「報告に深い衝撃を受けた」と述べ、「医療施設への攻撃は即時かつ無条件に停止されねばならな