ＤＤＴと東京女子プロレスがマレーシアで開催するライブとプロレスが融合した新イベント「ＬＯＶＥ＆ＰＥＡＣＥ」（日本時間１１月１５日、セランゴール州プタリン・ジャヤ）に向けた公開練習が３０日に都内の道場で行われた。東京アイドルフェスティバル（ＴＩＦ）アジアツアーともコラボした本イベントでは、クアラルンプールを中心に活動するＫＬＰ４８をはじめとしたアイドルによるパフォーマンスとＤＤＴ、東京女子、現地