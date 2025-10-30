ソフトバンクの柳田悠岐外野手（３７）が聖地・甲子園で強烈な一発を放った。３０日に行われた阪神との「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第５戦に「１番・左翼」で先発出場。打撃好調の主砲は、０―２で迎えた８回にシリーズ１号の同点２ランを叩き込んで試合を振り出しに戻した。一死一塁、マウンドには虎の中継ぎエース・石井大智投手（２８）。初球の１５０キロ真っすぐを強振すると、打球は左翼ポール際スタンド席に着