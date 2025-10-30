2025年5月の初登場から約半年――THE JET BOY BANGERZ（TJBB）が、パワーアップしてRay WEBにカムバック！11月19日にリリースされるEP「Let’s Dance」は、メンバー全員が出演するABCテレビ ドラマL枠『DARK13 踊るゾンビ学校』の主題歌として話題に。楽曲制作の裏側や撮影秘話、“もしもゾンビが現れたら？”の大盛り上がりトークまで、10人の仲の良さが弾けるインタビューに。結成3周年を迎え、さらに進化を遂げたTJBBの“今”を