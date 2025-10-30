◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神―ソフトバンク（３０日・甲子園）ソフトバンク・柳田悠岐外野手が２点を追う８回１死一塁、レギュラーシーズンでＮＰＢ新記録となる５０試合連続無失点を達成した阪神・石井から、左翼ポール際に同点２ランを放った。柳田の本塁打は日本Ｓのチーム通算１００号のメモリアル弾になった。柳田は今月９日で３７歳になった。日本シリーズでソフトバンク（前身球団含む）の年長本塁打は