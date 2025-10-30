ママ友との付き合い方で悩むことはありませんか？この記事では、まだ付き合いの浅いママ友にお金を立て替えてもらったことで悩んでいるという投稿を紹介します。ママ友付き合いの経験がほとんどない投稿者さん。ある日、ママ友と子どもたちと遊びに行った際に現金を立て替えてもらい、後日返そうとしたのですが…。 ママ友にお金を立て替えてもらった… ママ付き合いの経験が浅く、もともとコミュ障気味（たぶんASDもある