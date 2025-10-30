センチュリーは日本の心『ジャパン・プライド』を世界に発信していくブランドに センチュリー コンセプト｜Century Concept トヨタ自動車・豊田章男会長 現在、セダンとSUVスタイルの2モデルが展開されているトヨタの最高級車「センチュリー」。これからセンチュリーは、レクサスとは趣を異にする高級車ブランドとして新たなスタートを切る。10月29日、報道関係者を迎えたプレゼンテー