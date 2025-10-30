ボートレース下関のG2モーターボート大賞「男子スピードキング決定戦」は30日、3日目が終了した。好調モードで突き進む。上村純一（45＝群馬）は4戦1勝3着3本と安定感のある走り。特に2度の6コース戦（2日目3Rと3日目3R）をしのいでの着順だ。「何とかですね。でも、レース足が良くて、競っても余裕がある感じがする」と笑顔が咲く。下関は出走回数こそ少ないが前回（昨年10月30日〜11月2日）は一般戦ながら、しっかり優勝