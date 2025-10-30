帝国データバンクが調査した「企業が今後導入したい福利厚生」。「フレックスタイム」と並び、なんと「社員旅行」が1位に。この結果に、街の人は…【写真を見る】宴会？余興？社員旅行でやりたいことアンケート 「社員旅行」復活の兆し？【企業 今後取り入れたい福利厚生】1位：社員旅行の実施・補助 11.4％1位：フレックスタイム 11.4%3位：人間ドック 11.3％4位：育児・介護に関する補助（法定以上）11.1％5