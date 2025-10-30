私（ミドリ）は50代。幼なじみのチカとは長い付き合いをしてきました。最近は1年ほど連絡を取っていなかったのですが、なんと先日チカが亡くなっていたことを人づてに知りました。お葬式も家族だけで終わっていると聞いて、私はショックで呆然。大切な友人なのに最後に顔を見ることすら叶わなかったのです。心のなかで区切りがつかず、ずっと悲しい気持ちが癒えません。チカの葬儀が家族葬だったことに、私はまだ納得いかない思い