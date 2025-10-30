◆SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神―ソフトバンク（30日、甲子園）ソフトバンク柳田悠岐が同点2ランを放った。阪神石井大智は209日ぶりの失点となった。2点を追う8回1死一塁。柳田は初球、外角低めの直球をフルスイング。打球は左翼方向に飛び、ポールの内側のスタンドに飛び込んだ。石井は今季53試合に登板し、失点はわずか1。4月4日ぶり今季2度目の失点となった。