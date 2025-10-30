◆SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神―ソフトバンク（30日、甲子園）ソフトバンクの近藤健介が際どい判定の見逃し三振に膝から崩れ落ちた。2点を追う7回2死一、二塁でパ首位打者の牧原大成に代わり、代打で登場。左腕・及川雅貴から粘った末にフルカウントからの8球目の外角真っ直ぐはストライクの判定。見送った近藤は悔しそうに膝から崩れ落ち、その場で動けなかった。近藤は代打の切り札として29日の第4戦でも右前適時