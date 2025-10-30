◆SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神―ソフトバンク（30日、甲子園）ソフトバンクの近藤健介が牧原大成の代打で登場した。2点を追う7回。阪神及川雅貴から2死一、二塁のチャンスを作り、パ・リーグの首位打者牧原大に打席が回ったが、小久保裕紀監督は代打に近藤を送り、場内からはどよめきが起こった。1球1球に対して声援が送られる中、近藤はフルカウントからの8球目、及川の外角直球に手が出ず見逃し三振に倒れた。７