タレントで実業家・板野友美（34）が30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ダイエットに取り組む様子を公開し、現在の体重も赤裸々に明かした。板野は「今日からダイエットと体作りの見直しをしたいと思います」と切り出し「というのもちょっと最近本当に食事制限とかも全然してなくて。ジムとかもいけていなくて体作りをサボりがちだった。産後から体重戻ってないなと思っていたけど、夏に水着を着た時に太いなと思って」と