PFUは10月30日、ドキュメントスキャナー「ScanSnap」シリーズの新製品「ScanSnap iX110」を発表した。バッテリーとWi-Fiを内蔵し、外出先でもワイヤレスで使えるスティック型の小型軽量モデル。接続端子を、従来のmicroUSBからUSB Type-Cに変更し、使い勝手を高めた。スキャン性能や本体デザインなど、端子以外は従来の「ScanSnap iX100」と同じ。PFUダイレクトでの価格は27,500円。カラーはスノーホワイトとブラックの2色。発売は