前の話を読む。サトコの結婚を意識させる言動にミチオはおびえ、サトコに無断で異動し、マンションの名義も変えて強引に別れてしまう。しかし聞くと「今サトコは自分の家にいる」と言っており…。■意味不明な状況のワケ■仕事も人間関係も順調…？■指導係から恋人へ…新たな出会い■恐怖の展開…サトコと強引に別れ、異動先で仕事に打ち込むミチオには、指導係として出会った女性・ミサの存在がありました。ミサが指導を離れたあ