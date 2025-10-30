■これまでのあらすじ結婚の報告をするため帰省した凜は、彼の海外赴任についていくと伝えた途端、母から猛反対されてしまう。かつて母を支えるために留学を諦めた凛にとって、この結婚は自分の夢を叶えることでもあった。一方、離婚を経験した母は娘の結婚に不安を抱き、相手を確かめようとする。誠実そうな彼だったが、彼の両親とは食事をするほどの仲だと聞かされ苛立ちが募る。さらに凛の子ども時代を聞かれるが、母は何も語れ