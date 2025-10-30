駒ヶ根市の中央アルプスでは30日、春から秋にかけての登山シーズンを締めくくる閉山式が行われました。青空が広がり、富士山が望めた30日の中央アルプス・千畳敷カール。信州駒ヶ岳神社で行われた閉山式には、ロープウエーを運行する中央アルプス観光や駒ヶ根市などから関係者およそ40人が出席。山の恵みに感謝し、冬山シーズンの安全を祈願しました。中央アルプス観光森部浩昌社長 「今年度4月から