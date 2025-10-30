ドル円一時１５４．００レベル、２月１３日以来の高値水準＝ロンドン為替 ロンドン午前の取引で、ドル円は一時154.00レベルまで高値を伸ばしている。２月１３日以来のドル高・円安水準となった。昨日の米ＦＯＭＣときょうの日銀決定会合を経て、米国では１２月利下げ観測がやや後退し、日本では早期利上げに関する明言はなかった。両イベントを受けて円売り圧力が一段と強まっている。いわゆる円キャリー取引が根強いよ