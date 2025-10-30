21:00 メキシコ実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第3四半期） 予想N/A前回0.6%（前期比) 予想N/A前回0.0%（前年比) 22:00 ドイツ消費者物価指数（速報）（10月） 予想0.3%前回0.2%（前月比) 予想2.2%前回2.4%（前年比) 予想0.2%前回0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比) 予想2.2%前回2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比) 22:15 ECB政策金利（10月） 予想2.15