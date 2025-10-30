◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神―ソフトバンク（３０日・甲子園）阪神・大山悠輔内野手がスーパープレーでチームを救った。２点リードの８回。今季ＮＰＢ記録となる５０試合連続無失点をマークした石井が柳田に同点２ランを献上。まさかの形で追いつかれ、なおも２死一、三塁で一打勝ち越しの場面だった。栗原の痛烈な打球を、一塁・大山が横っ飛びで好捕。勝ち越しは許さなかった。