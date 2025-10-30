◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神―ソフトバンク（３０日・甲子園）負ければ日本一を逃す阪神は、３番手・石井大智投手が、同点２ランを被弾した。２―０の８回１死一塁。柳田への初球だった。１５０キロの外角直球を捉えられ、左翼ポール際に運ばれた。石井は、両手を膝につき、落胆を隠せなかった。今季は、ＮＰＢ記録となる５０試合連続無失点をマークした鉄腕。被本塁打は２０２３年７月１３日のＤｅＮＡ戦（