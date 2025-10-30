タレントのLiLiCo（54）が29日、自身のインスタグラムを更新。夫で歌手・俳優の小田井涼平（54）の顔イラストがプリントされたTシャツを着た実父の“顔出し”ショットを披露した。【写真】「パパ可愛い」夫・小田井涼平の似顔絵Tシャツを着たLiLiCo父の“顔出し”ショットスウェーデン・ストックホルム出身のLiLiCoは、「@kagomania_ のODAIDONティシャツがお父さんの最近のお気に入り」「家族みんなで会った日もお父さんとブ