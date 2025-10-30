こちらは、ケフェウス座の方向・約190光年先の連星「TOI-2267」のイメージ図。TOI-2267を構成する2つの赤色矮星、その両方に公転する惑星が描かれています。【▲ 研究成果をもとに描かれたTOI-2267系のイメージ図（Credit: Mario Sucerquia-University of Grenoble Alpes）】リエージュ大学のSebastián Zúñiga-Fernándezさんたち国際研究チームは、TOI-2267で2つの太陽系外惑星と、1つの太陽系外惑星候補を発