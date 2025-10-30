◇SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神―ソフトバンク（2025年10月30日甲子園）阪神・大山がスーパープレーでチームを救った。3番手・石井が同点に追いつかれ、なおも2死一、三塁。1ストライクから5番・栗原が放った痛烈な打球をダイビングキャッチした。そのまま自らベースに入り3アウトを完了。背番号3の超がつくほどのファインプレーに聖地・甲子園から大歓声が上がった。