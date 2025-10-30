【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、初ベストアルバム『BE:ST』のリード曲「I Want You Back」のダンスプラクティス映像を公開した。 ■原曲へのリスペクトあふれるパフォーマンスを定点撮影 「I Want You Back」は、The Jackson 5「I Want You Back」のカバーで、SKY-HIとSunnyがプロデュースを担当した。 このたび公開されたダンスプラクティス映像では、原曲へのリスペクト溢れる