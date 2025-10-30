TBSが10月29日に定例社長会見を行い、その場で合田隆信専務が女優の広末涼子にまつわる不適切クイズについて、あらためて謝罪した。問題となったのは、10月4日深夜放送の『オールスター後夜祭』での一場面。「時速165キロを出したことがないのは？」という問題が出題され、プロ野球の投手とともに広末の顔写真が映し出された。広末は4月に静岡県の新東名高速道路でトレーラーに追突する事故を起こし、その際に165キロ以上で運