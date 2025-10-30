韓国の高速道路で、停車中の消防車に車が追突する瞬間をカメラが捉えました。トンネル内で1台の車がコントロールを失い、壁に激突する事故が発生。消防車や救急隊が駆け付け、赤色灯を点滅させながら救助が行われていました。そこに猛スピードで近づいてくる車。そのまま、ノーブレーキで消防車に突っ込んだのです。消防車は激しく横揺れし、救急隊員が慌てて逃げる様子も確認できます。この事故で、追突した車の運転手は大けが。