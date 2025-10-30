社会人野球の日本選手権第3日は30日、京セラドーム大阪で1回戦3試合が行われ、今年の都市対抗大会で準優勝した三菱自動車岡崎（愛知）、NTT西日本（大阪）、東邦ガス（愛知）が勝って2回戦に進んだ。三菱自動車岡崎は日本製鉄鹿島（茨城）を4―3で下し、NTT西日本はFedEx（長野）に2―1で競り勝った。東邦ガスは三菱重工West（兵庫）に3―2でサヨナラ勝ちした。大会第4日は11月4日に行われる。