将棋の最高棋戦で、藤井聡太竜王（２３）（名人、王位、棋聖、棋王、王将）に佐々木勇気八段（３１）が挑戦する第３８期竜王戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・野村ホールディングス）の第３局が３１日と１１月１日、京都市の世界遺産・仁和寺で行われる。藤井竜王が５連覇と史上３人目の「永世竜王」資格獲得に向け２連勝しており、自身初のタイトル獲得を目指す佐々木八段にとって正念場の対局となる。仁和寺での竜王