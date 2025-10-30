「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）２点リードの八回、３番手で登板した阪神・石井が失点した。先頭の嶺井に右前打。続く代打・ダウンズは空振り三振に仕留めたが、柳田に左翼ポール付近へ同点２ランを被弾した。初球の外角低め１５０キロを運ばれた。石井は両膝に手をつきうなだれた。石井は今シリーズ４試合目の登板。２９日の第４戦まで計３回１／３を投げ２安打無失点だっ