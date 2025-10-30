北海道・清水町で暗闇の中、1頭のシカが突然飛び出してくる様子をカメラが捉えました。目撃者：びっくり。体長2メートルの大きなオスのシカが飛び出してきて、慌てて急ブレーキを踏んで、間一髪でぶつからずに済んだ。シカも僕の車に気づいてびっくりして、慌ててUターンして戻っていった。目撃者によると、ここ数年シカと遭遇することが増えているということです。