【セブン-イレブン】の一部店舗で味わえる、カフェベーカリーの「お店で焼いたシリーズ」に注目！ 秋ならではのかぼちゃが使われた新作が登場しており、おうちで寛ぎたいティータイムのお供にぴったりです。今回はそんな新作と共に、定番商品もあわせてご紹介。焼きたての味わいが楽しめるスイーツ系商品をお見逃しなく。 サクッと食べられそうなお手軽感！「お店で焼いたかぼちゃスコーン」