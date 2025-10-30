長野市を経由して千曲市と須坂市を結ぶ路線バス、「屋代須坂線」についてです。利用者の減少などで「撤退」もしくは「減便」が検討されていましたが、30日、県と運行事業者が示したのは「減便」でした。長電バス 大石真一取締役「“減便”に重きを置いて可能な限り運行実現に向けて関係者と協議を進めたいので何卒よろしくお願いします」路線バス「屋代須坂線」の今後について、「撤退」ではなく「減便」を進める方針を示した長電