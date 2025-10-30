ワールドシリーズ第5戦米大リーグ・ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ第5戦に臨み、1-6で敗戦。試合後、本拠地に別れを告げた大投手を捉えた1枚に反響が広がり、日本人ファンの間では感情的な反応が広がった。本拠地で左手を挙げ、別れの挨拶をしたのは今季限りで現役を引退するドジャースの37歳クレイトン・カーショー投手。サイ・ヤング賞を3回獲得した大投手にとって、これが