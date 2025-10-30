バレーボール「SVリーグ」男子の初代王者「サントリーサンバーズ大阪」の選手6人、高橋藍選手、高橋塁選手、関田誠大選手、小川智大選手、小野寺太志選手、デアルマス アライン選手が、「anan」2470号スペシャルエディション表紙に登場。バレーボールチームが「anan」の表紙を飾るのは初。【写真】高橋藍、関田誠大、西田有志、柳田将洋のさまざまな姿を収めた『Awesome SVリーグを闘った四人の記録』場面写真ギャラリー同号で