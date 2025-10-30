タレントの菊地亜美が27日放送の『キョコロヒー』（テレビ朝日系）に出演。アイドル時代についた“うそ”を告白した。【写真】菊地亜美、中学生時代の卒業アルバムこの日の放送では、“シスター京子”に扮した齊藤京子がゲストの懺悔（ざんげ）に対して救いの言葉を贈る人気コーナー「飽きちゃった懺悔室」を展開。アイドリング!!!として活動していた頃の“懺悔”を問われた菊地は、「アイドル時代に歌が苦手だったんですよ