2019年の台風19号災害後に進められている中野市の治水工事現場で29日、地元の園児を招いた見学会が開かれました。園児「お願いします」大きなヘルメットをかぶり工事見学にやってきたのは、中野市の平野さつきこども園の年長園児34人です。担い手不足が課題となっている建設業を幼い頃から身近に感じてもらおうと、中野市の中野土建が企画しました。園児「何かおならの音みたい。ハチの音にも聞こえるな」調査用のドローンに