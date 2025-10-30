◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神―ソフトバンク（３０日・甲子園）ソフトバンク・柳田悠岐外野手が「１番・左翼」で先発し、２点を追う８回に起死回生の同点２ランを放った。１死一塁で、マウンドにはＮＰＢ新記録となる５０試合連続無失点でシーズンを終えた阪神・石井。初球の外角低めに決まった１５０キロを捉え、左翼ポール際にアーチを運んだ。「打ったのは真っすぐ。いいスイングができました。とにかく今