「Palworld」などを手掛けるポケットペアのパブリッシングレーベルPocketpair Publishingが、ワンダーランドカザキリが開発するパズルアクションRPG『CASSETTE BOY / カセットボーイ』のSteam版パブリッシングを発表した。本作は2025年のリリースを予定しており、量子力学の概念に着想を得た世界観が特徴だ。『CASSETTE BOY / カセットボーイ』 Pocketpair Publishing Announcement：https://www.youtube.com/watch?v=EK3RvDdXt8E