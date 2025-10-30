◇SMBC日本シリーズ第5戦ソフトバンク―阪神（2025年10月30日甲子園）やっぱりこの男がやってくれた。8回1死一塁の場面で、ソフトバンク・柳田悠岐外野手（37）が阪神の「ミスターゼロ」石井から同点2ランを放った。かつての同僚である阪神・大竹の前に打線が沈黙。5回2死までパーフェクトに抑えられた。頼みの近藤健介の代打も不発で、スタンドでは諦めムードさえ漂い始めた中、ギータがやってくれた。起死回生の一