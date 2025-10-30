news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「包丁3本持ち馬乗り85歳男を逮捕路上で面識ない男性を襲撃」のニュースについてお伝えします。◇◇◇事件はきのう、福岡市の住宅街で起きました。被害男性（65）は「出勤しようと歩道を歩いていたところいきなり刺された」と話しました。見ず知らずの男性を包丁で切りつけ、殺害しようとした疑いで現行犯逮捕されたのは、無職の浜崎勝容疑者85歳。警察によりますと、65歳の男性