【リーグアン】ナント 3−5 モナコ（日本時間10月30日／スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール）【映像】本当にオフサイド？微妙すぎる判定（VARあり）モナコのMF南野拓実がゴールネットを揺らしたが、長いVAR検証の末に得点は取り消しに。ファンは落胆し、同時に判定に対して疑いの目が向けられている。日本時間10月30日のリーグアン第10節で、モナコはアウェーでナントと対戦。国内リーグで2試合連続のスタメンに名を連ねた南