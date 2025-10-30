円相場が一時1ドル＝154円台をつけ、8か月半ぶりの円安水準となりました。外国為替市場で、円相場は一時1ドル＝154円台をつけ、2月半ば以来およそ8か月半ぶりの円安水準となりました。日銀が金融政策を決める会合で0.5％の政策金利を6会合連続で維持することを決定。会見で植田総裁が「もう少しデータを見たい」など慎重な姿勢を見せたことで、日米の金利差が意識され、円を売ってドルを買う動きが強まりました。