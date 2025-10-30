秋の登山シーズンが佳境を迎える中、消えることのない“クマ遭遇”の危険性。アウトドア用品を販売する「mont-bell」では“クマ撃退用スプレー”を3日間2500円で貸し出していて、この週末の予約はほぼ埋まっているといいます。mont-bell広報部・狩野剛史さん:（従来は）長い間 山に入るテント泊や山小屋泊で持っていく人が多かったが、昨今のクマ被害の状況を受け、日帰り登山で携帯される方が多くいる。全国各地で史上最悪レベル