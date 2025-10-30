アイドル声優天城サリーが主演する歌劇「千本桜〜令和間引刻〜」が30日、東京・新宿のスペースゼロで初日を迎えた。2011年にヒットしたバーチャルシンガー初音ミクが歌う「千本桜」をモチーフにしている。「千本桜」はニコニコ動画では再生数1700万回、和楽器バンドのYouTubeの再生回数は1億5000万回となり、漫画、小説など幅広く展開。小林幸子、Adoなどの実力派歌手がカバーしている。今回の舞台は、満開の桜の木の下で令和から