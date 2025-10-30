¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥®¥ë¥â¥¢¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¶¥ó¥Ü¡¦¥¢¥ó¥®¥µ¤È¶áÇ¯¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥Ý¥ê¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¤Î³èÌö¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¯¡¢²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥­¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë12¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¡£¥»¥ê¥¨A¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥ê¡¼¥°MVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¤ÈÁêÀ­¤ÎÎÉ¤¤¥Ê¥Ý¥ê¤À¤¬¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¥×¥ì¥ß¥¢¤«¤é¤Î