２９日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」では、「思春期子育てお悩みＳＰ」をテーマに思春期の子どもを持つタレントらが出演してトーク。女優の酒井美紀（４７）のエピソードにいとうあさこが涙する場面があった。長男に「保護者会とかは絶対来ないでと言われる」と話した酒井が「高校生になって、変化が出てきていて」と最近の出来事を明かした。現在、舞台「ハリー・ポッター」に出演中の酒井。「息子が『ハリー・